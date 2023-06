Ariel Holan y la falta de movimiento en el mercado de pases de la UC: “No estoy contento ni conforme, pero es la realidad del fútbol chileno”

El entrenador de la UC, Ariel Holan, afrontó en conferencia de prensa la opción de que el partido del viernes ante Santiago Wanderers por Copa Chile se suspenda por la lluvia en Santiago.

“No depende de nosotros, sino del clima. Ante eso no hay nada que objetar. Desearíamos jugar, venimos de mucho tiempo sin jugar por los puntos, pero la realidad nos supera y hay que esperar. Tampoco se trata de romper la cancha. Hay que buscar el mal menor”, planteó, junto con lamentar los problemas que les impidieron tener partidos competitivos en la intertemporada.

“Queríamos jugar en Buenos Aires o donde fuera, la empresa organizadora de los partidos nos dijo que jugaríamos con Godoy Cruz y Boca Juniors, después con River Plate, luego con Talleres y al final terminamos enfrentando a equipos de distintas categorías. Por razones ajenas a nuestra organización no se concretaron estos partidos y fuimos encontrando alternativas en la alineación”, comentó Ariel Holan, quien evidenció su resignación ante la falta de variantes en el mercado de pases de los cruzados.

“No estoy contento ni conforme, pero no es un tema del club, sino que es la realidad del fútbol chileno. No es por desidia y voluntad, sino porque no es fácil con la realidad que vivimos”, comentó el DT de la UC.

El mercado de pases de la UC

Ariel Holan afrontó la serie de opciones en torno a posibles salidas del club, incluyendo la chance de que Branco Ampuero deje el club para ir al Bolívar, aunque desde el mismo país altiplánico, Beñat San José descartó avances con el jugador.

“No nos podemos manejar con supuestos. Tenemos un plantel que es muy completo. Nos gustaría reforzar el puesto que dejó Mauricio Isla. Cualquier baja que se pueda producir está relacionada a las altas que tengamos. Hay varias posiciones donde hay rumores. Tengo que ser cauto y esperar”, remarcó, confiado en que puedan contar con el regreso de Clemente Montes.

“Tiene contrato hasta el 30 de junio en Celta y luego de eso es jugador del club, debería volver el 1 o 2 de julio. No harán uso de la cláusula para comprarlo. Hasta ahí es donde sé. Dentro de unos días estará el panorama más claro”, expresó.

Además, actualizó la situación médica de Fernando Zampedri, sin descartarlo del todo para la reanudación del Clásico Universitario. “Todavía no se calzó el botín, está haciendo actividad física normal y su parate no fue tan largo, futbolísticamente no tendría el mismo tiempo de recuperación que demandó Kagelmacher. Necesita tocar el balón, que todavía no ha hecho”, concluyó en San Carlos de Apoquindo.