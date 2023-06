“Tení’ la media perso, w… payaso”: la furiosa reacción de Arturo Vidal contra un hincha que lo criticó

El pasado martes por la noche, la Selección Chilena de Fútbol disputó el tercer y último encuentro amistoso previo al inicio de las Clasificatorias 2026, partido donde Arturo Vidal fue titular.

El mediocampista del Flamengo de Brasil comenzó el partido desde el inicio en el equipo de Edaurdo Berizzo que visitó a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra. Fue un pálido empate sin goles, donde Vidal tuvo un cuestionado desempeño.

Como era de esperar, las críticas por parte de los hinchas nacionales no se hicieron esperar, y el formado en Colo Colo, en algo que acostumbró a hacer en el último tiempo, reaccionó de mala manera.

Un hincha le comentó “tu físico, tu fútbol, tu porte, tu corte de pelo, el color ya no corresponde (sic) con tu edad! ¡Por favor! ¡Aléjate ya! Eres la novia tóxica que no sabe cuando parar“, en la cuenta de Instagram, del ex Inter.

La respuesta del volante no se hizo esperar: “Tení’ la media perso, w… payaso“, le escribió Arturo Vidal, en un comportamiento que ha reforzado el último tiempo, ante las críticas de los hinchas del Flamengo en Brasil.

La reacción de Arturo Vidal