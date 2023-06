Marcelo Bielsa evalúa su triunfal debut con Uruguay y ya piensa en La Roja: “No podemos estar conformes”

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, valoró su triunfal debut en el banco de la “Celeste”, donde logró vencer a Nicaragua y Cuba en Montevideo por la fecha FIFA de junio antes del inicio de las Clasificatorias al Mundial 2026, donde hará su estreno ante Chile.

“De este grupo va a haber aportes importantes, necesarios y lo que pasó en el partido de hoy o en el anterior no es comparable ni parecido a lo que es un partido de Eliminatorias, pero a pesar de esa diferencia marcada, a mi me permitió que un porcentaje importante de estos jugadores pueden ser opciones necesarias y probablemente satisfactorias”, comentó el “Loco” en rueda de prensa.

En esa línea, valoró los nuevos valores jóvenes del seleccionado charrúa. “Seguramente la mitad del grupo que participó de estos dos partidos puedan ser opciones válidas para el segmento de los seis partidos que se van a jugar este año. Y seguramente más de la mitad pueden hacer su aportes de los 12 partidos restantes de las Eliminatorias”, explicó.

Sin embargo, y a pesar de los triunfos, Marcelo Bielsa resaltó que “dimos minutos de posesión que Cuba no debería haber tenido. Sufrimos en el segundo tiempo opciones de peligro en nuestro arco que no se correspondía con la diferencia de capacidad que hay entre los dos equipos”.

“En la pelota quieta a favor no marcamos diferencia y los lanzamientos no llegaron bien al área y sobre todo en el primer tiempo ante Cuba. También recibimos un gol en el partido anterior y en líneas generales no podemos estar conformes”, complementó.