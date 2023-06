Nueva Zelanda se retiró de su duelo ante Qatar tras insultos racistas contra Michael Boxall

Este lunes por la tarde en Austria, Nueva Zelanda enfrentaba en un duelo amistoso de fecha FIFA a Qatar, último organizador de la Copa del Mundo, partido que finalizó abruptamente, y con polémica.

Según lo revelado por las redes sociales del cuadro oceánico, y tras ir ganando por la cuenta mínima tras el primer tiempo, Nueva Zelanda se terminó retirando del compromiso tras insultos racistas que recibió Michael Boxall.

A través de sus redes sociales, los “kiwis” aseguraron que “Michael Boxall fue objeto de insultos racistas durante el primer tiempo del partido por parte de un jugador de Qatar”, indicaron.

Michael Boxall was racially abused during the first half of the game by a Qatari player.

No official action was taken so the team have agreed not to come out for the second half of the match.

— New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) June 19, 2023