Edson Puch y su regreso al fútbol profesional en Iquique: “No podía terminar mi carrera de mala forma”

Edson Puch fue presentado este lunes como nuevo jugador de Deportes Iquique a poco más de un año de haber anunciado su retiro del fútbol profesional luego de haber recibido agresiones y amenazas contra su familia en el elenco nortino.

“Muchas personas querían convencerme en realidad que vuelva a jugar, que todavía me queda, que estoy joven, y ahí bueno el cuerpo técnico muchas veces me insistió, mi familia también. Entonces tenía que volver en realidad. Tenían mucha razón, no podía terminar mi carrera de esa forma, más con el club que me vio nacer, de mi ciudad. Me tiene muy contento y muy ansioso también”, reconoció a sus 37 años en diálogo con ADN Deportes, motivado con volver a la actividad.

“Físicamente creo que estoy bien, pero obviamente hay que prepararse un poco, siempre tiene que haber una pretemporada para competir. Ahora que me reintegro a los entrenamientos vamos a ver cuáles son los pasos a seguir”, explicó Edson Puch, ilusionado con el momento de los “Dragones Celestes” en la Primera B.

“Es un sueño, eso es lo que obviamente siempre un jugador quiere y esperemos que que se dé”, planteó el campeón con Chile de la Copa América Centenario, quien no se cierra a seguir más allá de 2023.

“Esperemos que sí, por eso hay que ver cómo se da toda esta vuelta y claro que sí, todavía tengo muchas ganas de seguir jugando. Depende como uno se vaya sintiendo y ahí uno va viendo”, concluyó Edson Puch en el diálogo con ADN Deportes.