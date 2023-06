Descalabro total en Bélgica: Thibaut Courtois abandonó su selección y desmintió declaración de su DT

La polémica está instalada, una vez más, en Bélgica. Como si no bastara con los problemas que tuvieron en Qatar 2022, además de los viejos líos con Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois se desató contra su selección y entrenador.

El portero del Real Madrid abandonó la concentración de la selección belga que este martes enfrenta a Estonia por la cuarta fecha de las Clasificatorias rumbo a la Eurocopa 2024.

Uno de los referentes de su equipo argumentó problemas físicos en una de sus rodillas, algo muy alejado de lo explicado por su entrenador, Domenico Tedesco, quien desató la pelea total en el plantel.

Resulta que la prensa local comenzó a especular que el portero habría abandonado la concentración, molesto, porque le habrían dado la capitanía del equipo a Romelu Lukaku en el duelo ante Austria, especulación que fue avalada por Tedesco.

“Juntos decidimos que Romelu (Lukaku) sería el capitán contra Austria y Thibaut mañana contra Estonia. Eso estuvo bien para todos, pero después del partido ante Austria de repente quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sintió ofendido“, dijo el entrenador de Bélgica.

Tras las palabras de su entrenador, Thibaut Courtois se desató en sus redes sociales: “esta tarde me ha sorprendido escuchar la rueda de prensa del seleccionador en la que ha hecho un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que mantuvimos tras el partido contra Austria”, dijo.

“Es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado por ello, pero quiero dejar claro que las apreciaciones del entrenador no se ajustan a la realidad. En esa conversación le pedí, no un beneficio directo, explicaciones y decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado, buscando siempre el beneficio general. Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que intenté transmitirle. Lamentablemente, no conseguí mi propósito”, complementó el portero.

Cerró aclarando que la conversación con el delantero del Inter se dio: “insisto en que en ningún caso he exigido nada y que he hablado con mi compañero Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación. Al mismo tiempo, quiero dejar claro que no he tenido ninguna discusión sobre ningún tema similar con ningún compañero de equipo, como se ha afirmado”, finalizó el arquero del Real Madrid.