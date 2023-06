“Cóndor” Rojas apunta contra Berizzo: “Está poniendo en duda el profesionalismo de Claudio Bravo”

Roberto “Cóndor” Rojas, histórico exportero de la selección chilena, criticó la forma en que el técnico Eduardo Berizzo manejó la situación de Claudio Bravo, quien priorizó sus vacaciones y no vino a La Roja para jugar los amistosos de este mes de junio.

Hace algunos días, el DT de Chile dejó en duda la presencia de Bravo en la siguiente nómina para las Clasificatorias. “Acá viene quien merece ser convocado y las relaciones entre nosotros se basan en un trato justo para todos. De cara a la próxima convocatoria, la sensación de ser justo prevalecerá”, señaló el “Toto” en rueda de prensa.

Sin embargo, Rojas no está de acuerdo en cómo Berizzo abordó el caso de Bravo. “Es el técnico de la selección el que debe aclarar esta situación. Lo que tengo muy claro es que no puede exponer a Claudio de la forma en que lo está haciendo. No corresponde”, indicó el otrora golero en el diario La Tercera.

“No estoy de acuerdo con Berizzo al exponer a Claudio públicamente. Eso es lo que no corresponde. Berizzo está poniendo en duda, primero, la capacidad y el profesionalismo de Bravo, que siempre lo ha tenido en la selección y lo ha demostrado“, remarcó el exguardameta que pasó por Colo Colo y Sao Paulo.

En esa misma línea, agregó que “Berizzo puede poner en duda un bajo rendimiento técnico o físico, pero no es el caso. Claudio está en el nivel que ha tenido siempre y que todos le conocemos. Lo demuestra cada ve que juega en el Betis. A estas alturas de su carrera, no tiene nada que probar”.

“Es justo que Claudio Bravo descanse”

Roberto “Cóndor” Rojas apoyó la decisión de Bravo por tomar un descanso en esta pasada. “Es justo que Claudio descanse, como cualquier persona que se toma vacaciones con su familia. Viene de una temporada exigente en el fútbol europeo. Es justo también estar en la selección y prepararse para las Eliminatorias. Mi pregunta es otra: ¿Qué quiere saber Berizzo de Claudio Bravo? Lo he dicho otras veces: no tiene nada que demostrarle a nadie”, añadió.

“Bravo no ha rechazado a la Selección. El pidió descansar después de una temporada exigente, en familia. Eso es legítimo. Después vendrá, seguramente. Cuando realmente se le necesite”, completó el mítico arquero de La Roja.