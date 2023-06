Vinicius Junior liderará nuevo comité de la FIFA en contra del racismo

Vinicius Júnior, delantero del Real Madrid, liderará un comité especial contra el racismo de la FIFA, que estará conformado por jugadores que propondrán castigos más estrictos para los comportamientos discriminatorios en el fútbol, según anunció este jueves Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA se reunió con el atacante brasileño y el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, para establecer un grupo de trabajo con Vinicius asumiendo un papel protagónico, luego de haber sido victima de insultos racistas en el duelo ante Valencia.

“Es muy importante no solo hablar sobre el racismo y la discriminación, sino actuar de manera decisiva y convincente: tolerancia cero”, dijo Infantino después de la reunión en Barcelona, ​​España, en la previa del partido de este sábado entre Brasil y Guinea.

“La FIFA está junto con la Confederación Brasileña de Fútbol y con todos los jugadores en esta lucha. Es importante introducir sanciones deportivas y felicito a la CBF por haberlo hecho ya”, complementó.

En esa línea, el mandamás de la FIFA explicó que “fortaleceremos el compromiso con los jugadores en este tema crucial, por lo que me alegra que Vinicius haya aceptado ser parte de un grupo de trabajo, que incluirá a otros jugadores importantes y elaborará medidas concretas y eficientes para acabar con el racismo en el fútbol de una vez por todas”.

“Queremos identificar a los racistas en los estadios y en redes sociales, porque son delincuentes. Tenemos que pelear para mantenerlos lejos de los estadios. Ellos serán vetados en todo el mundo, porque el racismo es un crimen”, cerró.

FIFA President Gianni Infantino has met with @vinijr, the @CBF_Futebol squad and its President Ednaldo Rodrigues and sent a powerful message around discrimination in football, while confirming a task force that will work with FIFA to make specific recommendations.

— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2023