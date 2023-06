Gustavo Biscayzacú valora el aporte de Damián Pizarro en Colo Colo: “Hay que respaldarlo”

El exdelantero de Colo Colo, Gustavo Biscayzacú, conversó con ADN Deportes en medio del fervor instalado en Uruguay tras el título logrado por la “Celeste” en el Mundial Sub 20, título inédito para su país.

“Esta selección había demostrado un muy buen nivel en el Sudamericano y ratificó en este Mundial que tiene una muy buena generación. Para Marcelo Bielsa debe ser un envión importante al saber que puede contar con esta camada de jugadores que permita hacer el recambio en el futuro, ojalá que todo este proceso se vea reflejado en la mayor”, comentó el “Grillo”, que no descartó ver con la camiseta de su selección a dos charrúas que hoy son parte del “Cacique”, Maximiliano Falcón y Alan Saldivia.

“Si tienen buen rendimiento y la rompen en Chile, no tengo dudas que pueden tener chances en la selección. Con Falcón no me quedo con sus errores de los últimos partidos, desde que llegó ha sido un baluarte en el fondo y tiene todo para ser el líder natural. Alan es una apuesta a la que le ha ido bastante bien hasta ahora y que ojalá pueda seguir manteniendo un nivel importante”, remarcó Gustavo Biscayzacú.

El “Grillo” analiza el momento de Colo Colo

Durante la charla con ADN Deportes, el uruguayo que defendió a los albos entre 2007 y 2008 evaluó la faceta ofensiva del club en esta temporada, instancia en que defendió de las críticas al juvenil Damián Pizarro.

“Ha carecido de un goleador nato. Los jugadores que están ahí tienen condiciones muy buenas. Pizarro me gusta mucho, le va a dar muchas alegrías, a veces no es fácil ponerte la camiseta de Colo Colo y que te vaya todo bien de una, hay que respaldarlo. A veces el hincha es un poco impaciente, quiere resultados de inmediato, pero hay que tener mucha cabeza con ese tipo de jugadores. En cualquier momento se le abre el arco”, enfatizó, confiado en que el equipo pueda seguir en carrera en Copa Libertadores.

“Siguiente fase seguro que si. De ahí a pelear el título depende de muchos factores, de los refuerzos que lleguen, que no se te vaya nadie, el fixture que te toque. Ahora, en una cancha con 11 contra 11 y todo puede pasar”, concluyó.