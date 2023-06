Arturo Vidal se da plazo a diciembre para resolver su futuro: “Me encantaría volver a Colo Colo, pero tengo que verlo en el momento”

El volante Arturo Vidal llegó este lunes a nuestro país para sumarse a los trabajos de la selección chilena de cara a los amistosos contra República Dominicana y Bolivia, instancia donde afrontó su suplencia en Flamengo.

“La gente puede pensar que estoy mal, pero me siento al 100%. No comparto la decisión técnica, pero la respeto, tenemos 22 jugadores de buen nivel. Saben que cuando soy titular doy el máximo y el viernes verán cómo estoy“, explicó el “Rey Arturo”, quien entregó luces en torno a su futuro futbolístico.

“Tengo contrato hasta diciembre, no seguiré en Brasil. Me encantaría volver, pero tengo que verlo en el momento. Quiero disfrutar lo que me queda de contrato, ganar los tres campeonatos que me quedan y después veremos”, remarcó Arturo Vidal, que no descartó la opción de regresar a Colo Colo.

“Es falta de respeto a otros equipos hablar de eso, tengo contrato en Flamengo. Hablaré cuando esté libre, ahí veré lo que quiero”, explicó el volante de 35 años.

Arturo Vidal y el momento de La Roja

El “Rey Arturo” no quiso entrar directamente en el debate respecto a la automarginación de Claudio Bravo de cara a los amistosos de este mes con la selección chilena.

“No me gusta hablar de los que no está, cada uno toma la decisión que ve. Yo estoy agradecido de estar citado, algunos dejaron sus vacaciones. Lo más importante es la selección, pero comparto la decisión que cada uno tome“, comentó el volante, confiado en que estos encuentros les permitan llegar bien al debut por las clasificatorias al Mundial 2026.

“Va a ser duro, Uruguay es una selección muy fuerte y saca muchos jugadores para ser un país más chicos. Será difícil, más aún sabiendo lo que trabaja Bielsa, pero tengo confianza en lo que se está haciendo. Vamos a llegar bien, el equipo va mejorando, sabemos lo que quiere el entrenador y los jóvenes están entrando con fuerza”, concluyó en el aeropuerto de Santiago.