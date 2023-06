¿Ahora sí que sí? Prensa francesa aseguró que Kylian Mbappé decidió no seguir en el PSG

La prensa francesa lo está haciendo nuevamente. La teleserie de Kylian Mbappé y el PSG comenzó esta semana a vivir su segunda temporada respecto a la continuidad, o no, del ariete galo.

Después de que el 2022, la lucha entre los franceses y el Real Madrid por quedarse con los servicios del ariete, viviera uno de los capítulos más polémicos de la última época, un año después, y cuando se creía que todo estaría tranquilo en el entorno del delantero, la bomba estalló una vez más.

Esto porque, según L’Équipe, Kylian Mbappé comunicó al PSG mediante una carta, que no hará uso de una cláusula de contrato que lo aseguraba como delantero del campeón de la Ligue 1 por una temporada más, aseguraron en la prensa francesa.

Contexto. El año pasado, cuando el propio delantero y el presidente del club francés, Nasser Al-Khelaifi, informaron la continuidad del ariete, se anunciaba que la extensión de contrato sería por tres años, es decir, hasta el 2025. Pero con los días, se reveló que Mbappé estaría solo hasta junio del 2024 y con la posibilidad de extenderlo a uno más.

Aquello el francés no lo quiere hacer. “El PSG, sorprendido y cansado por la decisión de su jugador, quiere mostrar esta vez una posición de firmeza: ahora, o Mbappé amplía su contrato este verano, o será vendido antes del cierre de mercado“, indicaron en L’Equipe.

Y como pasó el 2022, el Real Madrid aparece en el horizonte. Fue el pasado sábado cuando Florentino Pérez, mandamás de la “casa blanca” le dijo a un hincha respecto al fichaje de Mbappé que “este año no, el que viene”. La guinda de la torta la puso The New York Times: 185 euros pagaría el cuadro español al francés para quedarse con el ariete.