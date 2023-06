El volante de la U de Chile, Federico Mateos, abordó la actualidad del elenco universitario laico, que se mantiene en la zona alta de la tabla luego de la primera rueda.

Al margen de soñar con un título, el volante argentino apunta a una meta para la cual tienen mayor margen. “Es un objetivo jugar una copa internacional con la U. No sólo se lo merece la ‘U’ sino también la gente. Sería increíble”, explicó en diálogo con D Sports, junto con lamentar los líos para jugar el amistoso con Deportivo Cali luego que no se les autorizó el Elías Figueroa de Valparaíso.

“No se sabe qué va a pasar. Es difícil para un futbolista no tener un lugar para jugar de local. Es parte de lo que le toca vivir a Universidad de Chile en este momento”, planteó un autocrítico Federico Mateos en torno a sus primeros meses en el club.

“Yo jugaba de enganche y creía que jugar lindo era tirar un ‘caño’ y que con eso bastaba. Cuando llegué a la U tuve que cambiar la mentalidad. Si no corría, no iba a jugar. No estaba sumando en ningún aspecto para el equipo, no estaba haciendo nada de lo que quería hacer. Tuve que darme cuenta que yo no era Juan Román Riquelme“, reconoció el ex Ñublense.

En la charla, además, entregó sus consejos para dos de las máximas promesas que tiene la U de Chile, como Darío Osorio y Lucas Assadi.

“Quizá con unos partidos buenos se les llena la cabeza con ofertas y posibilidades de irse afuera, triunfar en esto, y creo que hay que ir de a poco.Federico Mateos y su balance del primer semestre con la U: “Tuve que cambiar mi juego, darme cuenta que no era Riquelme””, concluyó el volante de 30 años.