Este miércoles por la noche, en Europa, el Viejo Continente vivió su segunda fiesta final de torneos continental con la Fiorentina de Italia y el West Ham United de Inglaterra como protagonistas.

Tras un intenso primer tiempo, ni italianos ni ingleses lograron marcar diferencias, y los goles llegaron en el complemento.

Cuando Fiorentina estaba con todo buscando el desnivel, una falta penal fue cambiada por gol gracias a Saïd Benrahma (62′) para desatar la locura inglesas.

Sin embargo, la fiesta duró poco y nada. Giacomo Bonaventura (67′) anotó el empate con un disparo cruzado para marcar el empate.

Tras el empate, ambos buscaron el desnivel para llevarse el título a la casa, y cuando se pensaba en los penales, Jerrod Bowen (90′) aprovechó una contra mortal para anotar el segundo y desatar la fiesta en Inglaterra.

De esta manera, West Ham United es el segundo y nuevo campeón de la UEFA Conference League y toma el cetro que dejó vacante la AS Roma la pasada temporada.

Cabe recordar que el West Ham United avanzó en el Grupo B del torneo tras superar al Anderlecht, al Silkeborg y eñ FCSB, para luego, eliminar al Larnaca (8vos), Gent (4tos) y AZ Alkmaar (Semis), respectivamente.

WHAT A WAY TO WIN IT!!! ⚒️ pic.twitter.com/7V8eFY3reW

— West Ham United (@WestHam) June 7, 2023