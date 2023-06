Inesperado candidato se convierte en el nuevo DT de Tottenham para la próxima temporada

Sorpresa en la Premier League. Tottenham apostó por un inesperado candidato, se trata del australiano Ange Postecoglou, quien este martes fue anunciado como nuevo DT del club londinense para la próxima temporada.

En entrenador de 57 años viene de ganar la Liga, Copa y Copa de la Liga de Escocia al mando del Celtic. También cuenta con pasos por la selección de Australia y tres clubes de aquel país: Melbourne Victory, Brisbane Roar y South Melbourne. Además dirigió a Panachaiki de Grecia y a Yokohama Marinos de Japón.

Como técnico de Australia enfrentó dos veces a Chile. Primero, en el Mundial de Brasil 2014, partido que ganó La Roja por 3-1. Luego, en la Copa Confederaciones 2017, duelo que finalizó en un empate 1-1.

“Ange aporta una mentalidad positiva y un estilo de juego rápido y ofensivo. Tiene un sólido historial de desarrollo de jugadores y una comprensión de la importancia del vínculo de la academia, todo lo que es importante para nuestro club”, señaló el presidente de los Spurs, Daniel Levy.

De esta manera, Ange Postecoglou asume como DT de un Tottenham que terminó la temporada en el octavo puesto de la Premier League y fuera de clasificación a copas europeas.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2023