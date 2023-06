Benzema sigue los pasos de Cristiano Ronaldo y firma en poderoso club de Arabia Saudita

El fútbol de Arabia Saudita vuelve a remecer el merado de fichajes. Este martes, el club Al Ittihad hizo oficial la incorporación de Karim Benzema, quien durante esta misma jornada tuvo una emotiva despedida en el Real Madrid.

El goleador francés cerró su etapa de 14 años en el cuadro madrileño y ahora defenderá la camiseta del actual campeón de la liga saudí. Firmó contrato hasta el 2026 y ganará cerca de 200 millones de euros por temporada.

El experimentado delantero de 35 años se reencontrará con su excompañero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, quien milita en Al Nassr, equipo que terminó en el segundo lugar del torneo árabe.

La llegada de Karim Benzema a Al Ittihad se concreta días después de que “CR7” invitara a las figuras del fútbol a sumarse a la liga de Arabia Saudita. “Si vienen grandes jugadores, serán muy bienvenidos. Creo que la liga saudí puede ser una de las cinco mejores ligas del mundo”, comentó el portugués la semana pasada.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB

