Vuelo se retrasó “sin explicación”: la molestia de Nigeria antes de enfrentar a Argentina en el Mundial Sub 20

Este miércoles, Nigeria choca contra el local, Argentina, por los octavos de final del Mundial Sub 20. En la previa el partido, la selección africana manifestó molestia tras sufrir un inconveniente con su viaje a la ciudad de San Juan, en donde enfrentará a la “Albiceleste”.

La Federación de Fútbol de Nigeria se pronunció mediante sus redes sociales para exponer el problema que vivieron sus jugadores, quienes el lunes debían viajar de Buenos Aires a San Juan a las 9 de la mañana, sin embargo, el vuelo se retrasó y terminaron viajando a las 6 de la tarde.

“No se dio ninguna explicación por el retraso”, reclamó la Federación nigeriana. Esta situación hizo que el plantel perdiera su entrenamiento programado para el lunes, por ende, el martes tuvo que retomar las prácticas para preparar el encuentro frente a los argentinos.

Nigeria clasificó a octavos de final tras salir mejor tercero del Grupo D, por detrás de Italia y Brasil, mientras que Argentina terminó líder del Grupo A por sobre Uzbekistán, Nueva Zelanda y Guatemala. El partido entre ambas selecciones se juega este miércoles a las 17:00 horas de Chile.

Players and officials of the 🇳🇬Flying Eagles have finally settled in at San Juan, venue of the RD 1️⃣6️⃣ game with 🇦🇷Argentina.

The team was to depart Buenos Aires for San Juan by 9am Monday morning but the flight was delayed until 6pm.

No explanation was given for the delay pic.twitter.com/yhvEzlTApN

— The NFF 🇳🇬 (@thenff) May 30, 2023