Rodrigo Echeverría no descarta su partida a México: “Cuando vuelva a Everton toca ver lo que depara el futuro”

Durante la presentación de un nuevo sponsor para la selección chilena, el volante Rodrigo Echeverría valoró haber sido nuevamente considerado para el microciclo de trabajo con La Roja sub 23.

“Agradecido por la oportunidad de poder mostrarme, vengo haciendo las cosas bien y me he ganado esta convocatoria con base en esfuerzo”, recalcó el jugador de 28 años, que destacó el nivel en las prácticas en Juan Pinto Durán.

Leer también Djokovic genera gran polémica por mensaje político en Roland Garros: desde Kosovo piden medidas disciplinarias PSG incluye a Messi para presentar su “impactante” nueva camiseta de la próxima temporada

“Va a cambiar la intensidad de entrenamiento, cada jugador da lo mejor de si y eso te lleva a elevar un poco el nivel. Cambia mucho del día a día en el club, nos sirve a todos para seguir mejorando”, explicó Rodrigo Echeverría, quien aspira a ser considerado también para el inicio de las clasificatorias al Mundial 2026.

“Todo jugador está ilusionado con con eso. La verdad que tengo que seguir haciendo las cosas bien, seguir esforzándome y ya se dará la oportunidad”, señaló el volante de Everton, que podría cambiar su futuro deportivo.

Desde la Región de Valparaíso se apunta a que partirá al fútbol de México en el segundo semestre, cuestión que no descartó. “La verdad que muy contento por lo que estoy haciendo. Si bien es cierto que estoy mentalizado ahora en lo que es este microciclo, después ya me toca volver a Everton y ahí toca ver lo que es lo que depara el futuro. Seguimos haciendo las cosas bien y si ya se se hizo lo de la transferencia o no o va a verlo a mi representante junto con el club“, concluyó el ex Universidad de Chile.