Eduardo Loyola, director de Blanco y Negro, valora “comisión de ídolos” propuesta por Mosa: “Lo conversaremos en el directorio”

En la previa al directorio de Blanco y Negro, uno de sus directores, Eduardo Loyola, anticipó los elementos que debatirán en la instancia máxima de decisiones respecto al futuro de Colo Colo.

“Yo espero que sea un directorio tranquilo y trabajando para que Colo Colo sea más grande”, comentó, sin profundizar en que el nombre de Óscar Opazo pueda ser visto como una de las opciones para reforzar al club para el segundo semestre.

“No me consta eso no, no ha salido en la discusión que tenemos en el directorio, por lo tanto puedo opinar. Eso es una cuestión que decidió el técnico y él tiene que proponerlo al directorio y hasta ahora no conozco una propuesta sobre el particular“, dijo Eduardo Loyola, que destacó la idea de la “comisión de ídolos” propuesta por Aníbal Mosa, con el cual comparte propuestas al interior de la instancia.

“Yo creo que todas las ideas innovadoras que ayuden a mejorar la performance del club son bienvenidas, ahora evidentemente puede tener apoyo y puede tener detractores. Eso se ve en el directorio. Se podrá aprobar o rechazar, pero a mí me alegra que Aníbal este pensando en el futuro del club. Lo conversaremos. Todo lo que ayude a a mejorar la situación de Colo Colo en el plano deportivo siempre es bienvenida, cualquiera sea el autor de la iniciativa”, concluyó en la llegada al Estadio Monumental.