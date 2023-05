“Con cuarentena y en un país ajeno”: Reinaldo Rueda volvió a recordar su bullado paso por la Roja

Reinaldo Rueda volvió a recordar este martes su bullado paso por la Selección Chilena, etapa donde no logró destacar como entrenador técnico de la Roja.

“Una persona sabia me preguntó cómo estaba con los muchachos de Chile y le dije que muy bien, pero estuve nueve meses en cuarentena en un país ajeno. Me llamaron de mi país y me dijeron que me necesitaban otra vez”, comentó en ESPN.

En esa línea, el estratego sorprendió al reconocer que la selección colombiana ya lo había contactado en 2018, antes de que llegara Carlos Queiroz.

“Quién iba a pensar que perderían con Uruguay y 6-1 con Ecuador, y que me llamarían a mí. Me contactaron por segunda vez“, lanzó.

El entrenador, eso sí, lamentó que Colombia se quedara fuera del Mundial de Qatar: “Tengo pena de no haberle correspondido al país y a todos los entrenadores del fútbol colombiano“, señaló.

Recordar que la situación de Rueda en la Roja fue compleja, ya que nunca convenció, no se le dieron los resultado y fue muy criticado por la hincha. Por quello, con los meses decidió irse.