Regresa a la Premier League: Mauricio Pochettino asume como nuevo DT de Chelsea para la próxima temporada

Este lunes, Chelsea le puso fin al misterio y anunció oficialmente a Mauricio Pochettino como nuevo DT. El estratega argentino asume el cargo con contrato por dos temporadas, con la opción de extender el vínculo por un año más.

“La experiencia, los estándares de excelencia, las cualidades de liderazgo y el carácter de Mauricio serán de gran utilidad para el Chelsea Football Club a medida que avanzamos. Es un entrenador ganador, que ha trabajado al más alto nivel, en múltiples ligas e idiomas. Su ethos, enfoque táctico y compromiso con el desarrollo lo convirtieron en un candidato excepcional”, señalaron desde la directiva del cuadro londinense.

El exfutbolista de 51 años reemplazará a Frank Lampard, técnico interino que dirigió los últimos partidos de los “Blues” en Premier League tras el despido de Graham Potter en abril pasado.

El entrenador trasandino llega a un club que tuvo una temporada para el olvido. El elenco de Londres terminó su campaña en la liga inglesa en el puesto 12°, más cerca del descenso que de pelear el título y no clasificó a copas europeas.

Con su llegada a Chelsea, Mauricio Pochettino vuelve a la Premier League y suma su quinta experiencia como DT tras pasar por la banca del Espanyol, Southampton, Tottenham y PSG.

