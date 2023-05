Jean Beausejour y el racismo en el fútbol: “La única arma para combatirlo es la educación”

El racismo en el fútbol se ha tomado la agenda en España tras los insultos recibidos por el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, durante el partido por la liga hispana ante el Valencia en Mestalla, hecho que fue abordado en profundidad por Jean Beausejour.

En diálogo con El País Chile, quien es hijo de padre haitiano y madre mapuche utilizó las experiencias vividas a lo largo de su carrera para entregar su postura al respecto. “Yo he jugado 21 años profesionalmente tanto en Chile como en varias partes del mundo. Y debo decir, con total honestidad, de que el futbolista es, prácticamente, en un 100%, un ser humano espectacular que acepta todo tipo de diversidad. Lo más noble de la actividad es el compañerismo y la empatía con el colega (…) Ningún ser humano nace racista. Eso es lo más lindo del ser humano, porque nadie nace con un prejuicio. Los prejuicios uno se los va formando, los va adquiriendo, dependiendo del ambiente, porque son cosas que se van pasando por generaciones”, planteó.

“Ha habido actos de racismo y ojalá que nunca más ocurran. Hay que condenarlos y combatirlos. Pero, a diferencia de la violencia, donde los clubes pueden tomar medidas y prevención, con el racismo solo tienes un arma, que es la educación”, recalcó Jean Beausejour, quien valoró la actitud de Vinicius Junior para no callar ante lo ocurrido.

“El foco está en un muchacho que tiene 22 años y que ha actuado con la valentía que quizás, muchos en el pasado, por el contexto, no pudieron hacerlo. Pero ahora tenemos una figura tan trascendente en el fútbol mundial, tan empoderado, que tiene una valentía que yo creo que representa a millones de jóvenes de raza negra. Eso es lo más valorable de todo de este contexto, porque a veces en las cosas más terribles ocurren cosas buenas: la valentía de un muchacho que se rebela ante situaciones lamentables”, explicó el panelista de ADN Deportes, quien expuso una comparativa con respecto a otras situaciones polémicas que se han vivido en el balompié nacional.

“En Chile, el último tiempo hubo un caso muy bullado de violencia intrafamiliar de un jugador de Colo Colo, y no había protocolo para eso, pese a que era algo que estaba pegando en la cara como país. Porque hay cosas que se desencadenan en el fútbol, pero no se circunscriben al fútbol. Entonces, si no teníamos protocolos para jugadores que incurrieran en violencia intrafamiliar, ¿qué posibilidad hay que tengamos protocolos para racismo? Seguramente, esto nos a dará en la cara y cuando ocurra, vamos a generar un protocolo, como le pasó a España“, concluyó Jean Beausejour.