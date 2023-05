Flamengo saluda a jugador por su cumpleaños pero luego lo multa y lo margina del plantel

Marinho, jugador del Flamengo, fue protagonista de un llamativo caso este lunes. En el día de su cumpleaños, el delantero brasileño recibió duras sanciones por parte de su club y podría cambiar de equipo.

Durante la mañana, el “Mengao” primero se pronunció en sus redes sociales para saludar al atacante de 33 años. “¡Hoy es el cumpleaños de nuestro delantero Marinho, campeón de Libertadores y Copa de Brasil con el Manto en 2022! Felicitaciones, los mejores deseos”, indica la publicación.

Tres horas después, el “Fla” anunció una serie de castigos para el cumpleañero. “El clube informa que el atleta Marinho fue sancionado, eliminado de la lista del último partido y entrenará en un período alternativo por tiempo indefinido”, señala el comunicado.

Según reveló Globo Esporte, el jugador brasileño se negó a viajar a Chile para el partido contra Ñublense por Copa Libertadores. Habría dicho que tenía dolores musculares y no acató la orden de la comisión técnica de incorporarse a la delegación del club que estuvo en Concepción.

La misma fuente citada mencionó que el atacante está negociando su salida de Flamengo y ya tiene conversaciones en curso con Sao Paulo, con lo cual, Jorge Sampaoli podría buscar a otro delantero para el segundo semestre.

