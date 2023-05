“Llamar a una persona esclavo, eso quedó atrás”: Denuncian nuevo episodio de racismo en Argentina y piden multas severas de Conmebol

Esta semana, el fútbol sudamericano se ha visto envuelto en varios casos de racismo. Un nuevo episodio discriminatorio ocurrió en Argentina este jueves, durante el partido entre Huracán y Emelec por la Copa Sudamericana.

Una vez finalizado en duelo que terminó 2-2, el entrenador del cuadro ecuatoriano, Miguel Rondelli, acusó que hubo insultos racistas por parte de los hinchas argentinos presentes en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

“Lo quiero repudiar. Nos insultaron todo el partido y yo no digo nada, no me estoy quejando de eso, que me insulten, que me maltraten, que me digan cosas, es parte del folklore del fútbol, pero que a los jugadores de mi equipo les griten esclavo, negro de m…, me parece que no suma”.

“Estamos en un momento delicado. Llamar a una persona esclavo, en el siglo XXI, me parece que eso quedó atrás. No tenemos que seguir con esto”, señaló el estratega de Emelec.

“La Conmebol tiene que tomar cartas en el asunto, no solamente anunciarlo por los altos parlantes, las multas tienen que ser severas y duras o esto se va a repetir. Había gente de la Conmebol que me dijo que lo iba a informar. Ojalá que se haga un seguimiento y se informe. Estas cosas me parece que no van”, concluyó Rondelli.

Además del partido de Huracán y Emelec, hubo denuncias de racismo en el duelo de Gimnasia e Independiente de Santa Fe en Argentina y en el cotejo de Audax Italiano y Santos en Rancagua.