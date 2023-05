Santos acude a Conmebol con grave denuncia contra hinchas de Audax Italiano: acusa un episodio de racismo

Por Copa Sudamericana, Audax Italiano logró un valioso triunfo ante Santos en el estadio El Teniente de Rancagua este miércoles, sin embargo, después del partido el club brasileño denunció haber sido víctima de un caso de racismo al interior del reducto rancagüino.

El “Peixe” informó que fanáticos del cuadro “Itálico” lanzaron insultos racistas en contra de los jugadores Ángelo Borges y Joaquim. “Los dos atletas fueron agredidos verbalmente y con gestos de imitación de monos por parte de hinchas contrarios presentes en el partido de hoy”, indica el comunicado oficial.

Dentro del estadio, el elenco visitante rápidamente denunció la situación a representantes de la Conmebol que estaban presentes en el partido. “Con los dos casos oficialmente registrados, el club espera la posición de la entidad ante esta inaceptable situación”, agregó el cuadro alvinegro.

“Como ya se ha dicho, el racismo no solo debe ser combatido, sino también severamente castigado”, concluye el comunicado de Santos, que ahora aguardará por posibles sanciones contra Audax Italiano.

Una situación similar denunció Flamengo por gestos racistas que realizaron hinchas de Racing cuando ambos equipos se enfrentaron por Copa Libertadores a principios de mes. En este caso, Conmebol multó al club argentino con 100 mil dólares.

O Santos Futebol Clube, novamente, vem a público denunciar e repudiar com veemência mais um caso de racismo no futebol. Dessa vez, os alvos das injúrias raciais foram nossos jogadores Ângelo e Joaquim. Os dois atletas foram atacados verbalmente e com gestos imitando macacos por… pic.twitter.com/DG9V8mmUNA

— Santos FC (@SantosFC) May 25, 2023