“Había cosas que cambiar”: Luca Marcogiuseppe revela las claves detrás del buen presente de Audax Italiano

Luca Marcogiuseppe, entrenador de Audax Italiano, conversó con Los Tenores este jueves y se refirió al buen presente que vive con el cuadro “Audino”, especialmente después de vencer a Santos en la Copa Sudamericana.

Al momento de explicar el triunfo ante el cuadro brasileño, remarcó que fue importante “salir al segundo tiempo con cierta organización sin cambiar el esquema. Fijar a los mediocampistas con los extremos y poder tener superioridad con el 4-4-1 que ellos iban a plantear. Tuvimos la calma y el control del juego, el rival no nos generó situaciones”.

También reveló las claves que abordó cuando asumió la banca de los “Itálicos” tras la salida de Manuel Fernández. “Había cosas que cambiar, por eso cambió el DT. Antes de asumir llamé a Manuel (Fernández) y fue de gran ayuda la información que me dio. Había tres puntos a mejorar: el cierre de los partidos, el número de expulsiones y los goles recibidos”, indicó.

“Y si hay algo que reconocerle a Audax, es la implicancia que tiene el equipo. Por la doble competencia hemos tenido muchas bajas y el plantel respondió. Los veo blindados y solidarios a la hora de defender, y hay jugadores con recursos que ponen su impronta propia”, destacó el estratega argentino.

“La prioridad es la liga”

El cuadro de La Florida está décimo en el Campeonato Nacional y segundo en el Grupo E de Copa Sudamericana. Al respecto, aseguró que “vamos a tomar cada compromiso con mucha responsabilidad y dedicación, sabiendo que la prioridad es la liga, pero queremos poder competir y dejar una buena imagen en el plano internacional”.

Por otro lado, Luca Marcogiuseppe tuvo palabras para Marcelo Díaz por el importante rol que ha cumplido el volante en Audax Italiano. “Sigue aportando lo que hizo en la selección chilena y también en Racing, que fue muy bueno y lo más reciente que tengo de él en cuanto al fútbol, porque lo vi competir en el fútbol argentino”, agregó.

Finalmente, el técnico trasandino reaccionó a la denuncia de Santos contra los hinchas de Audax por insultos racistas. “Escuché lo que me comentó la familia, pero no tengo la información precisa, no podría atestiguar lo que se está diciendo”, completó.