Gustavo Quinteros se abre a la opción de sacar a Darío Lezcano de Colo Colo: “Ya terminó la mitad de año y no pudo jugar”

En el regreso de Colo Colo al país, su técnico, Gustavo Quinteros, afrontó el escenario con el que están en Copa Libertadores tras rescatar un empate a 1 con Monagas en Venezuela.

“El equipo mereció hacer más de un gol, lamentablemente no pudimos y bueno, el rival en una pelota parada nos convierte y es algo que hay que seguir trabajando. Estamos un poco más lejos o se puede poner más difícil, pero yo estoy preocupado por eso, merecemos ganar partidos y no los ganamos porque fallamos”, aseguró en el aeropuerto de Santiago, reconociendo la falta de plantel con la que cuenta esta temporada.

“Hoy están jugando en Copa Libertadores siete jugadores juveniles, entonces es difícil. A mí me gusta esa opción darle esa posibilidad a los jugadores, pero no es tan fácil ir y ganar de visitante con chicos que van a hacer grandes jugadores tal vez, pero que no tienen la experiencia y el recorrido para afrontar todavía estos estos partidos. Yo creo que, agregándole dos o tres jugadores al equipo del año pasado, hoy tal vez ya estaríamos clasificados“, aseguró Gustavo Quinteros, quien ejemplificó el tema con Darío Lezcano.

“Ya terminó la mitad de año y no pudo jugar. La siempre fue traer un delantero que que pueda reemplazar a Lucero que entrene al 100% todos los días y que juegue todos los partidos, él no lo puede hacer“, explicó, sin descartar la opción de buscarle un reemplazo en el mercado de fichajes.

Además, volvió a cuestionar a Maximiliano Falcón por su mal desempeño. “Se está equivocando. Hablamos con él en el vestuario, pero es un chico que lo deja todo, que tiene temperamento. Hoy está cometiendo errores, que antes no los cometía y, pero bueno, a veces pasa, son rachas. Esperemos que él pueda mejorar en ese aspecto y tratar de estar más tranquilo”, comentó.

También aprovechó de descartar el que esté evaluando salir de Colo Colo. “Yo estoy feliz acá. Hablemos de cosas serias”, concluyó Gustavo Quinteros, pensando tanto en la próxima visita a Boca Juniors como en el mercado de fichajes para el segundo semestre.