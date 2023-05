Cristián Contador, presidente de Deportes La Serena: “Fernando Felicevich es un asesor del club, nunca lo hemos escondido”

El presidente de Club Deportes La Serena, Cristián Contador, salió a responder la serie de antecedentes en torno a la influencia e injerencia en el club del representante de jugadores, Fernando Felicevich.

“Fernando es un asesor del club, nunca lo hemos escondido ni tendríamos por qué hacerlo, lo mismo que el resto de su equipo y la empresa Vibra que es de su propiedad. Lo que pasa, es que Ossandón quiere desvirtuar y tratar de crear una realidad paralela, delirante, para cobrar algo que no le corresponde y que realmente no resiste mucho análisis”, explicó, aludiendo a los argumentos planteados por el exgerente del equipo en su demanda laboral y que llevaron a la difusión de estos mensajes en los que se aprecia al trasandino tomando importantes determinaciones para el equipo.

“Uno no espera que en un ambiente de confianza que una de las partes participantes rompa dicho código ventilando asuntos privados de la organización. Lo que llama la atención es que lo que no se filtró públicamente son los chats donde Fernando Felicevich y su equipo me piden las autorizaciones para proceder de la manera que se hizo, pues efectivamente como asesores con poder ejecutivo pueden actuar siempre con mi conocimiento y consentimiento. Prueba de ello es que todos los documentos del club son firmados por mí y no por ellos”, comentó Cristián Contador, que fustigó a Martín Ossandón por llevar a la justicia su salida de Deportes La Serena.

“Él presentó un proyecto cuando llegó al club en función de los objetivos que nosotros habíamos trazado. Es muy lamentable que todo terminara de esta manera y por supuesto que nos hemos sorprendido, pero en la evaluación final, Ossandón terminó haciendo nada, siendo una persona que se enfocó más en los temas personales que en el desarrollo del club. Déjeme decirle que él no renunció, nosotros como club lo despedimos por su incompetencia y porque hizo de su trabajo remunerado en el club, una plataforma para sus proyectos propios”, sostuvo, junto con insistir en que no hay problema con las asesorías de Fernando Felicevich.

“Con su incompetencia, la verdad es que ya no me sorprende que él incluso se crea todo lo que inventa para conseguir dinero. Está jugando a extorsionar, pensando que porque dice que Fernando es el dueño, nosotros le vamos a dar algo, cuando sabe perfectamente que el accionista mayoritario y presidente del club soy yo, y que se fue porque hizo pésimo su trabajo“, concluyó el presidente de Deportes La Serena.