Pablo Milad golpea la mesa en el Consejo de Presidentes tras filtración de chat: “Acá hay personas que quieren dañar al fútbol”

Este martes, Pablo Milad tomó la palabra y enfrentó a los presidentes de los clubes del fútbol chileno tras la filtración de los polémicos chats, donde tildó al Gobierno de “populista y feminista” por la propuesta que impediría a deudores de alimentos ingresar a los estadios.

El presidente de la ANFP ofreció disculpas públicas el pasado viernes. Sin embargo, ahora fue el turno de dialogar con los timoneles de Primera A y B, en el marco del Consejo de Presidentes realizado en Quilín.

“Se tomó un tiempo para hablar fuerte y claro. Fue su descarga. Usó un tono molesto y condenando en todo momento la filtración”, reconoció a Emol uno de los presentes en el salón.

Además, La Tercera dio conocer parte del discurso de Milad. “Acá hay personas que quieren dañar al fútbol y son daños para todos. Hemos salido perjudicados todos”, comenzó diciendo.

“Habíamos sido muy bien recibidos por el Gobierno y comenzamos un trabajo muy importante con equipos legales y jurídicos. Acá no estamos trabajando todos por el mismo riel, y acá hay rivalidad, pero en la cancha y no fuera de ella, sobre todo en este hemiciclo donde debemos aunar esfuerzos por el bien de nuestra actividad”, agregó.

En esa línea, apuntó al origen de la filtración y su responsable. “La persona que hizo lo que hizo no pensó en el daño que provocó, intentó separar y destruir la relación y el trabajo que estamos llevando adelante con la autoridad”, sostuvo.

“Si estoy muy dolido, porque quien lo hizo no pensó en el fútbol chileno. Les quiero confesar que realmente no me interesa quién fue y no estamos en una cacería de búsqueda. Solo voy a trabajar para recuperar la unión y el trabajo hacia adelante, porque necesitamos con urgencia de un fútbol mejor para todos”, sentenció.