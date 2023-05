Pablo Milad por filtración de chat con presidentes: “Utilicé términos no adecuados, pido disculpas profundas”

Las repercusiones no se detienen. El pasado jueves se filtró una conversación de Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, en un grupo de WhatsApp interno y en el que comparten los 16 dirigentes de Primera División.

En dicho grupo, el mandamás del fútbol chileno tildó al gobierno del Presidente Gabriel Boric de “populista y feminista”, esto por la propuesta que impediría a deudores de alimentos ingresar a los estadios.

Pasaron las horas, Pablo Milad se ha cansado de ofrecer disculpas, este viernes por la tarde regresó al país y continuó en lo mismo. Según lo revelado en imágenes por la ANFP, el empresario volvió a enfrentar la polémica.

“Lamentablemente, defendiendo la posición de este punto (sobre los deudores de pensión), utilicé términos no adecuados, pido disculpas profundas con respecto a esto, no fue la intención dañar sensibilidad alguna, sino que defender el unto que era incluir la propuesta”, dijo.

Agregó que “aquí hay una finalidad de una persona, o varias, primero de desestabilizar el gobierno corporativo, pero no le están haciendo un daño a Pablo Milad, se lo están haciendo al fútbol chileno porque dimos pasos agigantados con reuniones y seguimos con ellos por un fin mayor que es terminar con la violencia”, sostuvo.

Insistió en que “hoy el propósito nuestro es mantener con mucha fuerza este trabajo con el directorio y con el Gobierno para seguir fortaleciendo este cambio que necesitamos con una ley corta y modificaciones administrativas dentro de lo que es la seguridad en los estadios”, aseguró.

Cerró asegurando que “recordar que la ANFP ha hecho grandes cambios desde el punto de vista de igualad de género, igualando los sueldos de árbitros hombres y mujeres, también la oportunidad de dirigir partidos profesionales en ascenso y en primera división, igualar los premios en la selección masculina y femenina”, finalizó.