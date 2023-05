José María Buljubasich y el mercado de fichajes de la UC: “Condiciona sólo poder traer jugadores chilenos”

El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, analizó en conferencia de prensa el primer semestre de la UC a nivel competitivo, con el plantel ya de vacaciones por algunos días.

“No podemos decir que es un balance 100% positivo, el tema de la Copa Sudamericana fue un golpe fuerte. Hubo una cierta irregularidad en el semestre, pero terminamos con una buena sensación”, explicó el exportero, apuntando a los problemas respecto a la falta que les hace tener San Carlos de Apoquindo.

“Jugando de local teníamos un promedio de 72% de rendimiento y este año bajamos al 46%. No es fácil jugar en distintos escenarios, pero son cosas y desafíos para que no nos suceda en el segundo semestre. Ojalá podamos jugar los siete partidos que nos restan de local en Santa Laura“, planteó José María Buljubasich.

El mercado de fichajes de la UC

Ante la necesidad de encontrar un reemplazo para Mauricio Isla, el “Tati” se mostró cauto. “Veremos qué es lo mejor que podemos hacer. Se evaluarán posiciones desde lo deportivo, con la certeza de que si podemos tener un mejor plantel, entre todos los trataremos de hacer. No puntualizaré en una posición o en nombres (…) Haremos lo mejor posible. Condiciona el sólo poder traer jugadores chilenos“, comentó, junto con no ahondar en la chance de que vuelva Clemente Montes.

“Tenemos un contrato firmado con el Celta, con ciertas condiciones. Mientras eso esté vigente, no depende de nosotros. Si no se ejecuta esa cláusula, hay posibilidades de que siga en Europa o vuelva, pero eso se conversará solo en caso de que no se cumpla aquella compra“, remarcó, planteándose también ante la chance de que pueda salir Alexander Aravena.

“Mientras más armado y formado se van es mejor. Si llega una oferta que es buena para el club y el jugador, lo veremos en su momento. Muchas veces se cree que los clubes sólo quieren vender, pero la mayoría de las veces es el jugador el que se quiere ir”, concluyó el gerente deportivo de Cruzados.