“Llegó el día de dar un paso al costado”: Cristián Bogado anuncia su retiro y recuerda su paso por Colo Colo e Iquique

Con 36 años, Cristián Bogado le puso punto final a su carrera al anunciar oficialmente su retiro como jugador profesional. El atacante que fue campeón con Colo Colo en 2009 confirmó la noticia mediante redes sociales.

“Hoy llegó el día de dar un paso al costado y decir adiós al fútbol profesional. Empieza otra etapa ligada a este lindo deporte que es la de ser en algún momento DT. Nunca imaginé ni me preparé para este momento, pero en cada equipo y partido que me tocó jugar mojé la camiseta”, señaló el “Torito” a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Solo me queda agradecer a los clubes que me abrieron las puertas, también agradecer a los compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes y todos los que trabajan e hinchadas de cada club que me demostraron su cariño”, agregó el paraguayo.

En la publicación, el otrora delantero subió imágenes suyas en Colo Colo y Deportes Iquique, recordando su paso por ambos elencos. Con los “Dragones Celestes” dejó una notable huella al convertirse en el cuarto goleador histórico con 50 tantos.

Cristián Bogado también defendió los colores de Audax Italiano, Estudiantes de La Plata (Argentina), Unión Comercio (Perú), y en Paraguay pasó por Sol de América, Libertad, Nacional, Olimpia, Rubio Ñu y River Plate.