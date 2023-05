FIFA presenta el logo oficial del Mundial 2026 y explica por qué es “un diseño innovador”

La FIFA presentó el logo oficial del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en una ceremonia que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, la cual contó con la presencia de autoridades y leyendas del fútbol.

El logo consiste en una figura íntegra del trofeo de la Copa del Mundo sobrepuesta en un “26”, números finales del año en el cual se realizará la próxima cita planetaria. Mediante un comunicado, el ente rector del balompié explicó por qué este es “un diseño innovador”.

“Por primera vez en la historia, una imagen del trofeo se exhibe junto al año de celebración de la competición en un diseño innovador que afianzará el emblema del Mundial para 2026 y años venideros”, indicó la FIFA.

“La imagen con el trofeo y el año permite personalizar la marca para que refleje el carácter único de cada sede, a la vez que genera una estructura reconocible en la actualidad y en el futuro”, agregó el organismo.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tomó la palabra en la ceremonia y aseguró que “es un momento en el que tres países y un continente entero dicen colectivamente que estamos unidos como uno para dar la bienvenida al mundo y ofrecer el Mundial más grande, mejor y más inclusivo de la historia”.

