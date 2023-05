El complejo estado de salud del exfutbolista Nelson Sandoval que confronta al Sifup con Marcelo León

No han sido días sencillos para el exfutbolista Nelson Sandoval, quien ha sufrido serias complicaciones médicas tras sufrir la amputación de uno de sus pies.

Todo comenzó el pasado 17 de abril, cuando fue operado a la vista por una rinopatía aguda derivada de una diabetes, pero luego de ello sufrió una infección en una de sus extremidades, por lo que se le debió cortar a la altura del tobillo y luego de la rodilla.

Como si no fuera suficiente con ello, la señora de Nelson Sandoval fue operada al corazón y uno de sus hijos tiene cáncer. Con semejantes inconvenientes, ha sufrido problemas económicos para costear los tratamientos, al punto que excompañeros suyos se han organizado mediante rifas para colaborarle. “He sabido que se están organizando. De antemano, cualquier cosa que se haga lo agradeceré infinitamente”, comentó el propio ex jugador de Colo Colo, Temuco, Deportes Concepción y Osorno, entre otros clubes, en diálogo con ADN Deportes.

“Del Sifup no me han llamado, pero creo que es porque todo esto ha sido muy rápido. Me operaron un jueves y fue un fin de semana muy ajetreado. Sería bueno y se agradece recibir llamados de la gente del fútbol”, aseguró el exdelantero de 53 años, abriendo un debate no menor.

El conflicto entre Marcelo León y el Sifup

El emblemático portero de Temuco en la década de los 90 ha liderado el apoyo a Nelson Sandoval, flanco abierto para exponer sus críticas a la gestión del Sindicato de Futbolistas Profesionales.

“Nelson Sandoval está perdiendo la vista y se está haciendo una colecta de exfutbolistas. El Sindicato ha estado ausente. Se han repartido 15 millones de dólares en bonos de retiro. Se nos fue Juan Carlos Orellana, Marco Cornez, Arturo Jauregui y ninguno con ayuda. A Richard Zepeda, como a Carlos Nieto, les cortaron las piernas y del Sindicato no han recibido ni siquiera un llamado. La cosa está compleja, hicieron un traje a su medida”, aseguró Marcelo León en diálogo con ADN Deportes, fustigando la labor de Gamadiel García.

“No han estado a la altura. El sindicato no comienza con ellos. Sería bueno que TNT pueda meterse en el cuento. Acá han recibido bonos legalmente, pero creo que no debió ser del 2016 en adelante. Debió empezar al menos desde 1962. Me molesta que los más reconocidos no hayan levantado la mano por los demás“, recalcó, cuestión que fue respondida por el propio mandamás del Sifup.

“Hace un tiempo este señor ha publicado un montón de injurias y calumnias en redes sociales, no entiendo qué pretende. Está claro que todo lo que ellos pelearon está fuera de lugar. Seguimos trabajando con la tranquilidad de ganar tres demandas, sino hacer las cosas correctas y que seguimos trabajando en el crecimiento del futbolista. El fondo de retiro es un éxito para nuestro sindicato”, comentó Gamadiel García ante la consulta de ADN Deportes. Todo en medio de los dramas médicos que padece el exfutbolista.