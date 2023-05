Alfredo Stöhwing por filtración de audios de Pablo Milad: “No me consta ninguna de esas declaraciones”

La polémica, una vez más, está encendida en torno a su nombre. Este jueves se filtró una conversación de Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, en un grupo de WhatsApp interno y en el que comparten los 16 dirigentes de Primera División.

En dicho grupo, el mandamás del fútbol chileno tildó al gobierno del Presidente Gabriel Boric de “populista y feminista”, esto por la propuesta que impediría a deudores de alimentos ingresar a los estadios.

“Si conseguimos el apoyo del Estado, eso será un pelo de la cola. Mi querido Juan (Tagle), este gobierno es populista y feminista. No se pierde el foco principal para nada”, dijo en dicha conversación.

Este jueves, Colo Colo le dio el vamos a la fecha 15 del Campeonato Nacional ante Curicó Unido, instancia a la que llegó el presidente de ByN, Alfredo Stöhwing, quien tuvo palabras para lo sucedido con Milad.

“Es horrible, menosprecia el fútbol como todas las filtraciones, y como todas las malas actitudes, y comprueba una vez más que hay mucha gente en el fútbol que no debería estar. Mientras haya gente que no corresponde que esté en el futbol, no se podrán cambiar los parámetros”, dijo sobre la filtración.

Agregó que “la rechazo completamente, como todas las filtraciones en general, en el club también han existido y me parecen muy mal”, sostuvo.

“Se genera desconfianza, no se puede trabajar, nadie después se pronuncia sobre los temas, no sirven las reuniones, las comisiones, entonces se paraliza todo el trabajo cuando no hay confianzas y cuando las cosas se filtran”, complementó el mandamás de Colo Colo.

Sobre el contenido de las declaraciones de Milad, Alfredo Stöhwing prefirió desentenderse de la situación: “no me consta ninguna de esas declaraciones, son todas producto de filtraciones, no me gusta pronunciarme sobre trascendidos”, finalizó.