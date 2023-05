Claudio Bravo se sincera sobre su futuro en el Betis: “Si toca seguir acá, bien; si toca irme para casa, también”

Claudio Bravo, portero del Real Betis, rompió el silencio y habló sobre su futuro en el elenco dirigido por Manuel Pellegrini, donde ha logrado retomar protagonismo bajo los tres palos por doble motivo: su regreso al once titular y buenas actuaciones.

En diálogo con Betis TV, el guardameta chileno repasó su presente y aclaró las dudas sobre su continuidad en España. “Siempre uno se prepara, también en silencio cuando no tengo que estar. Es parte del trabajo de cada uno, no solo cuando estás compitiendo”, comenzó explicando.

“Las sensaciones varían porque a nivel de confianza esto es un mundo totalmente distinto cuando juegas y cuando no. Pero ahí está un poco a relucir la experiencia, los años que uno lleva en el mundo del fútbol, y eso también te ayuda mucho al equipo”, agregó.

Consultado sobre su rotación en el equipo del “Ingeniero”, el capitán de La Roja comentó: “Más que sufrir, intento revertir la situación. Sé la valía que tengo dentro de un vestuario, sé la manera de desenvolverme ante las situaciones adversas. Intento siempre mejorar, estar de alguna manera, jugando o no”.

En esa línea, Claudio Bravo se refirió a su eventual renovación en el Real Betis. “Depende. No me apresuro a nada, tengo una edad que soy un privilegiado, pero eso lo determina el cuerpo, la cabeza si quiere plantearse objetivos. Si toca seguir, bien, si toca irme para casa, también. Mientras me sienta útil y en forma para competir puedo continuar”, explicó.

“Si pasa lo otro, me voy a casa feliz a disfrutar de la familia, de todo lo que he conseguido en mi carrera, que no ha sido menor, y no pasa absolutamente nada. Sin despedidas, si nada. Tal y como empecé, en silencio, acabaré mi carrera”, sentenció.