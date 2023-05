“Me preguntaron si me había retirado”: Gonzalo Jara explica su llamativo caso de suplencia en Coquimbo Unido

El zaguero y ex seleccionado chileno, Gonzalo Jara, explicó el llamativo caso que vive en Coquimbo Unido, donde ha sumado escasos minutos y estuvo casi seis meses sin ver acción en el Campeonato Nacional, hasta que reapareció contra la U el pasado 10 de mayo.

“Muchas personas me preguntaban si me había retirado del fútbol y también me consultaban si me había quedado a vivir acá en Coquimbo. Yo les decía que tenía contrato con el club y que estaba entrenando. Eso ha pasado en los últimos meses”, señaló de entrada el experimentado defensa en diálogo con LUN.

El bicampeón de América reveló la razón por la cual no tiene protagonismo en el “Pirata”. “La situación fue la siguiente: me queda un año de contrato y el profe (Fernando Díaz) y la gente del club me dijeron que no contaban conmigo para esta temporada. Me ofrecieron buscar nuevo club y decidí quedarme acá. Me aceptaron de buena manera que me quedara a pesar que no iba a tener continuidad y tenía pocas chances de jugar”, aclaró.

El futbolista de 37 años reconoció que su caso “es un poco contradictorio. Sabía que quedarme me iba a traer consecuencias, como no jugar y solamente estar entrenando. Con el tiempo uno va sintiendo la necesidad de competir. Uno entrena bien día a día, pero uno como jugador, con todo lo que he tenido en mi carrera, se prepara para competir el fin de semana. Eso se extraña”.

Gonzalo Jara aseguró que no está “fastidiado” por su suplencia en Coquimbo Unido. “Siempre supe lo que iba a pasar. Pero siempre estuve preparado para cuando el profe me tuviera en consideración y pudiera jugar, como pasó el otro día ante la U”, agregó.

“Me siento capacitado para seguir compitiendo”

Por último, el dos veces mundialista con Chile recalcó que quiere seguir en el fútbol. “Me siento muy capacitado para seguir compitiendo. Si bien es cierto que no he tenido la continuidad, tengo las ganas y físico. Ahora el tema de la alimentación y las formas de recuperación ayudan mucho para seguir extendiendo la carrera”, añadió.

“Veo a ‘Chupete’ Suazo, por ejemplo. Hay jugadores con experiencia que podemos seguir aportando al fútbol chileno”, concluyó Jara.