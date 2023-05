Leandro Benegas no es citado en Colo Colo para enfrentar a Unión Española

Colo Colo afina detalles para enfrentar este sábado a Unión Española en duelo válido por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2023, instancia para la cual una de las novedades será la ausencia de Leandro Benegas.

El “Toro” no fue citado por Gustavo Quinteros en el listado de deportistas que concentrarán de cara al juego en Santa Laura, pero no porque el mendocino tenga algún tipo de dolencia. De hecho, según información de ADN Deportes, es netamente por decisión técnica.

La ausencia de Leandro Benegas incrementa las dudas en torno al aporte de los refuerzos de Colo Colo para esta temporada, considerando que Darío Lezcano tampoco está siendo considerado en la ofensiva, mientras que Matías de Los Santos y Fabián Castillo están lesionados.

En lo que va de año, el ex Independiente ha acumulado 15 partidos por los albos, anotando 3 goles. Sin embargo, ya a nivel internacional había perdido presencia para Gustavo Quinteros, que no lo ha alineado como titular en Copa Libertadores. De hecho, ante Boca Juniors no vio minutos.

Así las cosas, la más probable formación del “Cacique” para medirse ante Unión Española será la siguiente: Fernando de Paul en el arco; Maximiliano Falcón, Ramiro González y Daniel Gutiérrez en defensa; Bruno Gutiérrez, Esteban Pavez, César Fuentes, Agustín Bouzat en mediocampo; Carlos Palacios para la salida; dejando en ofensiva a Damián Pizarro y Alexander Oroz.