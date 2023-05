Unión Española afronta el proyecto para remodelar el centenario Santa Laura: “Puede que pasen bastantes años para lograr ese objetivo”

En el marco del centenario del Santa Laura, una de las dudas existentes en torno al futuro del recinto está el proyecto que desde hace varios años tiene la sociedad anónima que rige al club para remodelar el estadio.

El año pasado, el controlador del club, Jorge Segovia, entregó detalles respecto a la idea de ampliar y modernizar la capacidad del recinto deportivo, instancia que comentó el presidente de la institución, Arturo Juarros, en diálogo con Los Tenores.

“Es un proyecto ambicioso y a largo plazo. Puede que pasen bastantes años para lograr ese objetivo, pero eso no es tan importante considerando que estamos en un recinto con 100 años. Es algo que puede esperar, condicionado a un proyecto que espera ser aprobado. Hay una serie de obstáculos, este proyecto siempre tiene detractores. Las personas a veces no ven lo que se quiere conseguir, mirar un poco más allá”, comentó el mandamás de Unión Española que, más allá de Santa Laura, están enfocados en la Ciudad Deportiva que tienen en Batuco.

“La Ciudad Deportiva está, tenemos el terreno. Son 80.000 metros. Ya se está trabajando, pero también en todo proyecto hay una parte burocrática, los trámites y permisos necesarios. Es un proyecto que da claridad sobre la intención del propietario del club de permanecer en él y engrandecerlo”, recalcó Arturo Juarros.

La disposición de Independencia hacia Santa Laura

También estuvo en el programa especial de Los Tenores por el centenario del recinto el alcalde de la comuna en la cual se edifica, Gonzalo Durán, quien comentó las opciones en torno a las propuestas que se han presentado.

“No le voy a poner ningún pelo a la sopa, pero el proceso anterior fracasó porque la naturaleza específica del proyecto contravenía algunas disposiciones legales y nuestro plan regulador no permitía que se ejecutara cómo evolucionó, cuando originalmente estaba más volcado al estadio y no tanto a lo inmobiliario“, comentó junto con mostrar disposición a conversar.

“Es una muy buena iniciativa, pero el punto es que no desnaturalice la condición del estadio y que no viole la ley. Si todo eso se cumple, estaremos súper disponibles. Sería un aporte para los vecinos por los servicios que puede generar. Tenemos la obligación de pensar la ciudad incorporando adecuadamente actividades como el fútbol o conciertos. El Santa Laura logra mantener un tono que le permite convivir con sus vecinos. Un proyecto que mantenga esa escala lo vamos a acoger muy bien”, planteó Gonzalo Durán, hincha de Unión Española, apuntando a que los edificios que se proponían como parte del terreno que alberga al estadio no perturben el barrio, declarado Zona Patrimonial.

“Lo más importante es preservar el estadio y su condición. Debe seguir siendo un estadio de fútbol, no puede “comérselo” la actividad inmobiliaria. Tenemos un plan que preserva el carácter patrimonial del barrio. Tenemos la mejor relación con Unión Española. Queremos procurar que el proyecto modernice el estadio y sus servicios y, a la vez, rentabilicen su uso sin poner en riesgo su valor principal”, concluyó.