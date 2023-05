Indudablemente que el cuerpo arbitral del partido en que Colo Colo derrotó al Audax Italiano no tuvo una jornada fácil, considerando la serie de fallos críticos que debió ejecutar José Cabero, incluyendo un posible penal no cobrado en favor del elenco forastero en el Monumental.

Sin embargo, durante el primer tiempo, una situación a lo menos curiosa se desarrolló entre el volante albo, Carlos Palacios, y el primer juez de línea, Juan Serrano.

Transcurría el minuto 24 de la fracción inicial, con el partido aun sin goles, cuando la “Joya” se fue a la esquina, junto a Leonardo Gil, para definir quien lanzaba el tiro de esquina, momento en que el ex Unión Española se lleva la mano a la boca para disimular la estrategia a usar.

Fue en aquel momento cuando, en la secuencia que alcanza a advertir la señal de TNT Sports, se puede oír a Juan Serrano increpando a Carlos Palacios: ““¿Qué venís a taparte la boca? ¿Te creís vivo, gil?”, espetó, junto con advertir posteriormente una eventual falta en el primer palo, mientras los jugadores se acomodaban para continuar la acción.

El atacante albo ni se inmutó y siguió jugando sin mayores problemas, aunque el tono del juez de línea fue llamativamente agresivo para el desarrollo del compromiso entre Colo Colo y Audax Italiano, además, disputado sin público en las tribunas.

#CCvsAUDxTNTSports la perso el linea… #VamosColoColo pic.twitter.com/POOUfeJHjJ

— All Eyes and Hope on Chile (@pitgonzalez_76) May 10, 2023