Blackburn Rovers confirmó que Ben Brereton dejará el club en los próximos días para partir al Villarreal

La tremenda actuación que tuvo Ben Brereton en el último partido del Blackburn Rovers, fue su despedida del conjunto inglés que milita en la Championship.

El club confirmó el que el delantero chileno dejará la institución tras los dos goles que consiguió como forastero frente al Milwall, en la victoria por 4-3.

Leer también DT del Blackburn Rovers alaba a Ben Brereton en su “despedida” del club: “Estoy contento que haya terminado con goles” Blackburn gana duelo decisivo gracias a Ben Brereton pero no alcanza a clasificar a playoffs del ascenso inglés

Por medio de un mensaje lanzado en sus redes sociales, el Blackburn ratificó que Ben no será más parte de la plantilla.

“Su doblete en la segunda mitad fueron sus últimos goles con los colores de los #Rovers, y el internacional chileno ha confirmado que dejará el club este verano“, manifestaron.

Finalmente, indicaron que “RoversTV brindará a los seguidores una entrevista exclusiva y ampliada con Ben en los próximos días”.

Consignar que Brereton partirá como el flamante refuerzo del Villarreal de España.

🇨🇱 @benbreo has admitted that his second-half brace were his last goals in #Rovers colours, with the Chilean international confirming he will leave the club this summer.

RoversTV will bring supporters an exclusive and extended interview with Ben over the coming days.

🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) May 8, 2023