Lionel Messi rompe el silencio y pide perdón tras sanción del PSG: “Estoy a la espera de lo que el club decida”

Este viernes, Lionel Messi rompió el silencio y se refirió al complejo presente que atraviesa en PSG, luego de ser suspendido por dos semanas tras viajar sin permiso a Arabia Saudita un día después de la caída ante Lorient por la Ligue 1.

“Quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada, pedir perdón a mis compañeros y el club”, comenzó explicando el argentino a través de sus redes sociales.

“Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y ahora no pude”, agregó.

Finalmente, Lionel Messi reiteró las disculpas a sus compañeros en el PSG y reconoció que asumirá los castigos por parte de la dirigencia. “Vuelvo a pedir perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida”, cerró.

La “Pulga” se perderá los partidos ligueros ante Troyes y frente al Ajaccio. En caso de concretarse la sanción de dos semanas, recién podría volver a las canchas para medirse al Auxerre el domingo 21 de mayo.

