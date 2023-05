Alfonso Parot apunta a Huachipato tras el Clásico Universitario: “Esperemos que sea un partido entretenido y se pueda terminar”

El lateral de la UC, Alfonso Parot, comentó cómo fue su experiencia en medio de la serie de incidentes que provocaron la postergación del Clásico Universitario en Concepción.

“Las primeras bombas de estruendo las sentí, pero teníamos muchas ganas de jugar el partido. Me gusta jugar con harta gente, estaba bueno para ambos equipos, pero no se pudo controlar la situación y se hizo insostenible cuando agredieron al camarógrafo y el cuarto árbitro“, planteó el “Poncho”, quien remarcó la necesidad de soluciones y retomar el encuentro.

“Esto pasó a algo más allá de resguardar la seguridad del futbolista, sino de la gente que va a ver el partido. Esperamos que los encargados de todo esto empiecen a dar soluciones a todo esto por el bien de nuestro fútbol (…) Mientras lo juguemos en cancha, cualquier fecha da lo mismo”, destacó Alfonso Parot, que reconoció las molestias físicas que aún tiene.

“Estoy con menos dolor e inflamación. Me infiltré el fin de semana, no sentía nada, pero ahora tengo que ver si el profe me considera y ver si me tengo que seguir infiltrando”, planteó el defensa de 33 años.

El siguiente desafío por el Campeonato Nacional 2023 será ante Huachipato, encuentro para el cual el formado en la UC ya pone el foco, sin olvidar lo vivido en el Clásico Universitario. “Es el partido más importante, es un rival directo para nuestros objetivos. Esperar que sea un partido entretenido, que se pueda terminar y quedarnos con los tres puntos. Ojalá no se vuelva a repetir algo así“, concluyó.