Gamadiel García: “Si no vemos voluntad para implementar cambios, el paro de futbolistas no puede ser descartado jamás”

Este miércoles, en Pirque, se reunieron los sindicatos de futbolistas, árbitros y trabajadores de TNT Sports, instancia donde pidieron ser integrados a las mesas de trabajo para combatir la violencia en los estadios en un acuerdo que fue valorado por el presidente del Sifup, Gamadiel García.

“Me parece que es una instancia sumamente importante, que nos podamos reunir quienes estamos directamente sufriendo la violencia en en los reductos deportivos. Esto es un antes y un después también para nosotros, antiguamente era el sindicato que asumía muchas de las responsabilidades de los trabajadores y hoy día también tenemos el apoyo de nuestro colegas”, explicó en diálogo con ADN Deportes, instancia en la que planteó las soluciones que han desarrollado luego de todo lo ocurrido en el Clásico Universitario.

“Hay un montón de propuestas que no solamente que las venimos haciendo desde ahora, sino que ya llevan un tiempo bastante largo y prudente como propuesta por parte del sindicato, a través de protocolos de seguridad que se trabajaron para esta nueva temporada, la implementación de estos protocolos, el tener y robustecer la ley y de ahí en adelante, el empadronamiento de los hincha, el reconocimiento facial, el torniquete con huella. O sea, que realmente tengamos una seguridad acorde a los nuevos tiempos. Tenemos que buscar por supuesto la voluntad, los temas económicos se tienen que conversar, cuánto sería implementar esta tecnología”, planteó Gamadiel García, quien profundizó en las medidas más urgentes a tomar.

“En el corto plazo, me parece que el empadronamiento hincha es fundamental y es un proceso que se puede efectuar sin mucho costo económico para nadie, pero que te va a permitir saber quiénes realmente están yendo al estadio, quiénes están autorizados y quienes realmente están comprando las entradas para poder ingresar a los espectáculos deportivos. De ahí en adelante de ahí en adelante tenemos que también preocuparnos de la tecnología, del reconocimiento facial, porque es sumamente fácil decir tú no puedes entrar al estadio, pero te consigues un carnet y lo lo hace igual. Tenemos que implementar tecnología y esa tecnología tiene que ir de la mano también con la ley con una ley robusta que impida que este este tipo de delincuentes vuelva a entrar a un estadio lo que resta de su vida“, remarcó el mandamás del Sifup.

¿Puede haber una paralización del fútbol chileno?

En la previa a esta reunión, se había especulado con la chance de que los jugadores no estuvieran dispuestos a jugar hasta que se les garantice su seguridad en la cancha, cuestión a la que el propio Gamadiel García puso “paños fríos”.

“Las paralizaciones de la actividad non simples porque tienes que tener un petitorio y ese petitorio te lo tienes que ganar. Yo no consigo un paro de futbolistas o un paro en la actividad indefinido sin tener algo claro. Primero nos tienen que citar a las mesas de trabajo. De ahí en adelante, tenemos que tener fecha y tenemos que tener una carta Gantt de como se van a ir abordando esta problemática, cuáles son los plazos. Si vemos que no hay avances y vemos que no hay ningún tipo de voluntad para implementar lo que estamos solicitando, por supuesto que el paro no puede ser descartado jamás“, justificó, junto con apuntar a una mayor voluntad desde la ANFP luego de lo ocurrido en Concepción.

“No hemos tenido ningún diálogo con ellos ni tampoco ninguna invitación a alguna mesa. Si trabajamos en el protocolo de principio de año para, por ejemplo, lo que ocurrió este fin de semana, que los jugadores salieran a un área segura, que eso antiguamente no ocurría. Creo que hay avances, pocos, tal vez no tan efectivos como quisiéramos, pero creo que es el camino en trabajar en conjunto. Se manifiesta en voluntades transversalmente, pero en el momento de implementar en el momento de trabajar también quiero que estén todos los actores”, concluyó en el diálogo con ADN Deportes.