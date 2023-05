Jaime Valdés cuelga los botines y asume nuevo desafío: se convierte en propietario de Deportes Linares

Jaime Valdés dio un nuevo y sorpresivo paso en su carrera. Luego de dejar Santiago Wanderers en la temporada 2022, “Pajarito” se convirtió en uno de los propietarios de Deportes Linares, que marcha en el penúltimo puesto de la Segunda División.

El exvolante de Colo Colo anunció este martes su retiro del fútbol profesional y fue anunciado como nuevo directivo, donde también acompañará la gestión de Eduardo Lobos, quien asumirá como DT del elenco de la Séptima Región.

“Hoy he decidido poner fin a mi carrera futbolística. No lo había dicho antes ni comentado con nadie, pero al llegar a este desafío creo que es justo comunicarlo. Fue una carrera muy larga, estoy muy contento y si bien a ningún futbolista le gusta comunicar el fin de su carrera, yo me lo tomo con mucha tranquilidad”, declaró Jaime Valdés en rueda de prensa.

En los próximos días, el formado en Palestino, que realizó estudios en el INAF, asumiría como presidente de la institución o para quien designe en su condición de accionista controlador.

Cabe destacar que Deportes Linares pasa por un complejo momento. Su técnico Luis Pérez Franco fue desvinculadotras los malos resultados y en las próximas horas se concretó la venta de la Sociedad Anónima al empresario Guillermo Lee Lastra, quien también comanda a San Antonio Unido.