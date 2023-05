Harold Mayne-Nicholls por los incidentes en el Clásico Universitario: “Estos delincuentes creen que manejan el país”

El Clásico Universitario se sigue jugando. El suspendido duelo en Concepción entre la U y la UC sigue generando repercusiones en el mundo del fútbol y de ello, habló Harold Mayne-Nicholls.

El ex mandamás del fútbol chileno, ex directivo de ByN, hoy máximo accionista de Trasandino de Los Andes, conversó con ADN Deportes y apuntó a los cambios que haría respecto a la violencia en los estadios.

“Tengo cinco ideas que ojalá se puedan llevar a cabo. La primera es derogar las leyes que nos rigen al respecto, han sido un fracaso absoluto y total, no sirven esas leyes, cada vez comprobamos más que las vulneren semana a semana”, partió comentando.

Agregó que “en segundo lugar, insisto en que tenemos que tener tecnología de punta, no vale hacerlo a la chilena, no vale ese cacheo que nos hacen a la entrada, no resulta, no somos capaces de detectar lo que los delincuentes ingresan al estadio, está más que probado”, sostuvo el ex mandamás del fútbol chileno.

En lo mismo, aseguró que “me voy al caso de Colo Colo. La suspensión por esos tarados, delincuentes que ingresaron a un partido, le costó más de 1.000 millones de pesos, ¿Tú crees que no están dispuestos a invertir en seguridad?”, sostuvo.

Harold Mayne-Nicholls y el Clásico Universitario.

Sobre lo sucedido en Concepción, y la posterior liberación de los detenidos en el Ester Roa, Harold aseguró “que hayan quedado todos libres, me parece de una mayor gravedad que lo que pasó el domingo, no puedo creer, está comprobado, hay imágenes y quedan todos libres. Estamos llenos de delincuentes en las calles porque todos quedan libres y el fútbol está inmerso en lo mismo”, dijo.

“Siempre es más fácil decir que las pruebas no fueron suficientes, que afrontar las responsabilidades de tomar las medidas que corresponden, no solo en el caso del fútbol, en todo los casos, las puertas giratorias vienen pasando en los últimos 20 años y mira como estamos”, complementó Harold Mayne-Nicholls.

Insistió en que “lo que pasó el domingo es una prueba más de que estos rufianes, estos delincuentes, creen que manejan el país, no les gustó que no les dejaran entrar unas banderas, perfecto se acabó el espectáculo, nosotros somos los dueños, ¿Hasta cuando?”.

Sobre su paso por Colo Colo y su relación con la barra brava de los albos, aseguró que fue “durísima con la barra, estaba en el estadio cuando cayó la bengala desde la barra contra (Nicolás) Blandi, no soy de los que anda diciendo que me amenazaron, pasó muchas veces“, dijo.

“Ellos se sienten impunes totalmente, porque basta que aleguen cualquier cosa y quedan en libertad a pesar de ser detectados con las manos en la masa, lo viví en Colo Colo sin ninguna posibilidad de limpiar esa barra porque las leyes te tienen amarradas las manos”, cerró el ex mandamás del fútbol chileno.