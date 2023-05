Camarógrafo de TNT Sports agredido en el Clásico Universitario: “Si el petardo hubiera caído adelante, me explotaba en la cara”

Entre los seis heridos por los incidentes que postergaron el Clásico Universitario, está el camarógrafo de TNT Sports, Claudio Opazo, quien entregó su testimonio de lo que vivió en Concepción en diálogo con Los Tenores.

“Fue una experiencia bastante fea. En el transcurso del partido oía como explotaban. En un comienzo no me di cuenta, me corrí a un costado, algo aturdido y poco más puedo decirte. Esto que ocurrió no es muy lejano a lo que pasa en el fútbol. Mi familia estaba preocupada, es muy conmovedor, pero uno trabaja en esto y tiene que acostumbrarse. A esta cámara es difícil que llegue el lumpen porque siempre está rodeada de Carabineros y que haya pasado ahora es muy complejo”, explicó el profesional, que evidenció lo complejo del momento considerando que la zona en la que él generalmente trabaja está mejor resguardada.

“Me quedé mareado, se acercó otro camarógrafo, me recupero un poco y veo cómo los propios hinchas de la U le sacaron cresta y media a otro, parece que era uno de los que lanzó las bombas. Después todos arrancaron al túnel y me alejé altiro. Si no es por los audífonos, podría haber sido peor. Creo que escucho la explosión. Si esto cae adelante, me explota en la cara y hubiera sido terrible“, comentó Claudio Opazo, quien evidenció los problemas de seguridad que se viven en los estadios del fútbol chileno.

“Nos han llegado hasta bolsas con excremento, nuestros petos los usan de blanco para los escupitajos. Compañeros míos han vivido momentos complejos de agresiones. Los niños de 12 a 17 años están más desatados en el estadio, como tienen impunidad. Hay gente que lo ha pasado mal trabajando en el fútbol. Los guardias que hay son gente mayor, no los respetan. Como está ahora la cosa, trabajar en el fútbol se está convirtiendo en algo bastante peligroso”, remarcó el camarógrafo de TNT Sports.

Claudio Opazo y los peligros en el estadio

Dada su experiencia en diversos recintos deportivos, buscó dimensionar el nivel de complejidad de lo ocurrido en Concepción. “En 20 años nunca me había pasado algo de este tipo. De la U no se me acercó nadie, si me ayudó el cuerpo médico de la UC. En Estadio Seguro me tomaron los datos también y luego me mandaron desde Mediapro a la Mutual de Seguridad. El chequeo salió bien. Debería estar todo bien en los próximos días. Vi a Leandro Fernández, que se me acercó, y a Cristóbal Campos, complicado por la familia”, recordó.

De todas formas, planteó también la diferencia del momento en cómo se trabaja en TV en el país respecto a otras zonas. “No hay comparación. Estuve 43 días cubriendo la Copa África y no pasó nada, como era en Chile antes, iba la familia al estadio, a bailar. Había cámaras dentro del público y no pasaba nada, para que eso pase acá tiene que ir con guardia de seguridad o corre riesgo el camarógrafo“, concluyó en el diálogo con Los Tenores.