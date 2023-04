Marcos González desclasifica la “traición” que sufrió por parte de Sampaoli en La Roja: “Tuve que sacrificar mucho”

Marcos González, exjugador nacional, tomó la palabra y reveló una situación que vivió cuando Jorge Sampaoli era su DT en la selección chilena rumbo al Mundial de Brasil 2014.

El hecho se remonta al mismo año de aquella Copa del Mundo, cuando el otrora zaguero de la U rescindió su contrato en Flamengo para regresar a Chile, a pedido del técnico argentino.

“Sampaoli me pide que renuncie a Flamengo y que me viniera a entrenar con él, cuando fuimos a jugar un amistoso en Alemania. Dijo que me iba a preparar para el Mundial”, señaló “Lobo del aire” en TNT Sports.

“Cuento corto, no fue así”

“Me dijeron que iban a abrir el libro de pases para mí, que iba a tener club en Chile y que iba a jugar, que me quedara tranquilo, que nos íbamos a preparar para el Mundial. Cuento corto, no fue así”, lamentó el ex seleccionado chileno, quien al final no fue citado por Sampaoli para disputar la Copa del Mundo en Brasil.

“Llegué a entrenar con él por cuatro meses acá en Chile, doble jornada y después me dice que no estaba preparado, fue complicado”, agregó Marcos González.

Por último, el exjugador mencionó que aquel periodo “fue duro, porque uno hace un esfuerzo familiar, ya que tenía contrato por cuatro años con Flamengo y tuve que sacrificar mucho, mis hijos tuvieron que venirse a hablar español, puesto que manejaban mejor el portugués, el tema económico, también”.