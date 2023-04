Leandro Benegas: “En Colo Colo están totalmente convencidos de lo que puedo llegar a dar”

Leandro Benegas, delantero de Colo Colo, tomó la palabra para abordar su llegada al “Cacique” desde Independiente y el trascendental partido que tendrá contra Boca Juniors por Copa Libertadores.

En diálogo con DSports Radio de Argentina, el “Toro” comenzó repasando su salida del elenco de Avellaneda. “Nunca hablaron conmigo para que me quede, no me demostraron que querían contar conmigo. Siempre se dice que el jugador se quiere ir y ensucian tu nombre”, señaló.

Además, el ex U. de Chile explicó su decisión de firmar en los albos para esta temporada 2023. “Colo Colo me demostró que querían contar conmigo y que sea parte de un gran proyecto. Ellos están totalmente convencidos de lo que puedo llegar a dar”, aseguró.

Por último, Leandro Benegas anticipó el choque contra Boca Juniors por Copa Libertadores. “Es un equipo siempre difícil. Intentaremos hacer lo que nos pide el entrenador. Ganándole es un paso más cerca de los octavos. Cada partido es importantísimo”, agregó el delantero sobre el duelo que se jugará el próximo 3 de mayo.