Universidad Católica no saludó a Rodrigo Barrera en su cumpleaños: “El hincha de la U te demuestra más su cariño”

Días complicados ha vivido el exdelantero de Universidad Católica, Universidad de Chile y la Selección Chilena, Rodrigo Barrera. El exariete de 51 años recién cumplidos está contagiado con Covid-19 y se encuentra en fase de recuperación.

En conversación con La Tercera, el goleador histórico de la UC comentó sus días de contagio: “no me siento muy bien, estoy con PCR positivo para Covid-19. Me siento muy cansado y con mucha tos. Me hice el examen el miércoles pasado y el jueves me enteré que estaba contagiado. Han sido días complejos“, sostuvo.

El pasado martes 30 de marzo, “chamuca” estuvo de cumpleaños y en la UC se olvidaron de saludarlo: “bueno, cero problema con ese tema. Lo tengo súper asumido. Gente de la barra y algunos chat de hinchas cruzados me saludaron, a esta edad ya me da lo mismo“, aseveró.

Sin embargo, en las redes sociales de la Universidad de Chile sí lo festejaron: “no me siento ídolo de la U, ahí soy uno más. Hice muchos goles, gané campeonatos y eso… Lo que pasa es que el hincha de la U te demuestra más su cariño“, esgrimió.

“Pero en Chile, en general es así, no se respeta tanto a los ídolos. Eso, a diferencia de México, Argentina y otros países. Ellos si respetan a sus glorias o jugadores que hicieron cosas por la selección o sus clubes”, complementó Barrera.

Barrera repasó la marca que aún sostiene en la UC como goleador histórico (anotó 118 tantos en 352 partidos con la camiseta de la franja, en dos períodos: 1986-1995 y luego en su regreso en 2002): “eso bien significa que hice cosas buenas y que rendí con la Universidad Católica. Gané títulos y también hice muchos goles“, comentó.

Pero en lo mismo, descartó aceptar alguna oferta laboral de los cruzados: “no, para nada. Yo estudié y tengo mi empresa. Me siento muy lejos de trabajar en el fútbol“, cerró.