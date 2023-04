Cristian Palacios se viste de héroe y la da un valioso triunfo a la U sobre Audax Italiano en La Florida

Este domingo, U. de Chile remontó un marcador adverso y consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante Audax Italiano, duelo que se disputó en el Estadio Bicentario de La Florida por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2023.

El duelo arrancó con todo. Luis Riveros abrió la cuenta para el conjunto “Itálico” a los 10′, pero tres minutos después apareció Lucas Assadi para volver a dejar las cosas igualadas. A partir de ahí cayeron las expulsiones.

A los 25′ llegó la primera tarjeta roja del duelo. Osvaldo Bosso, zaguero de los “Audinos”, intentó ganar la disputa de un balón, sin embargo, realizó una fuerte entrada y con la planta de su pie derecho pasó a llevar la pierna de Marcelo Morales. El árbitro Miguel Araos lo mandó a las duchas tras revisar el VAR.

Diez minutos después, la U perdió a un jugador. Matías Zaldivia recibió el balón cerca de la mitad de la cancha, pero no controló de buena manera y la pelota se le escapó con dirección a arco propio. El volante rival Fernando Juárez le ganó en velocidad y el defensa azul no tuvo más medida que hacerle la falta para evitar el gol. El juez no dudó en expulsarlo.

Ambos equipos salieron al segundo tiempo con un hombre menos y desde la banca apareció el héroe del cuadro universitario. Cristian Palacios entró a la cancha a los 72′ y tardó dos minutos en anotar. El “Chorri” aprovechó un rebote dentro del área y selló el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Audax Italiano se estanca en el penúltimo puesto con 7 unidades, mientras que U. de Chile escala al cuarto lugar con 18 puntos, a solo 4 del puntero del torneo, Huachipato.